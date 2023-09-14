أول تعليق من فاطمة المؤمن منذ توقيفها.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الخميس 14 سبتمبر 2023 05:44 صباحاً - نشرت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن أول تعليق لها منذ تورطها في الحادث الذي شغل الرأي العام الكويتي لأسابيع وذلك من خلال بوست نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، فقد شاركت فاطمة المؤمن دعاء الكرب على حسابها في تطبيق “سناب شات” وأرفقته بصورة لها وهي بكامل مكياجها وقد أسدلت شعرها :”اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد”.

وجاء في منشور فاطمة المؤمن على سناب شات رغم اعتقالها: “يارب أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع مالا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم “.

وأكملت “فاطمة المؤمن” دعاءها قائلة: “رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي ، ولا تدعني بحسرتي ، ولا تكلني إلى حولي وقوتي ، وأرحم عجزي فقط ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري”.

واستغرب رواد منصات التواصل من تواجد فاطمة المؤمن على سناب شات رغم اعتقالها بين من قال إن لديها حرية استخدام الجوال ومن توقع أن تكون أسرتها أو معارفها من ينشرون عنها.