شكرا لقرائتكم خبر عن عرف بخفة دمه ولقب بالمحامى الفصيح.. ذكرى رحيل إبراهيم سعفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس ذكرى رحيل الفنان إبراهيم سعفان، الذى رحل عن عالمنا يوم 14 سبتمبر عام 1982 في عجمان باﻹمارات العربية المتحدة إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

إبراهيم سعفان كان واحدا من عمالقة الكوميديا في السينما المصرية، كما عرف بخفة الدم ونجاح أعماله، واشتهر بأداء شخصية المحامي، وصنفه بعض النقاد أنه من أفضل 10 ممثلين جسدوا هذه الشخصية، ولقبه البعض بـ "المحامي الفصيح".

كان يعتبر المسرح هو بيته الأول، ويعتبر أن العمل بالمسرح هو أساس النجاح لأي فنان، وكذلك درس في الأزهر مع صديقه الرايس الراحل هواري بومدين، أقرب أصدقائه داخل الوسط الفني: سيد زيان، فريد شوقي، مظهر أبو النجا، ضياء الميرغني



ابراهيم سعفان

ولد الفنان الراحل ابراهيم سعفان في درب سعفان بالحي القبلي مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية في عام 1924، بعد تخرجه من المدرسة قرر دخول كلية الشريعة وتخرج في سنة 1957، التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه، حصل على وظيفة مدرس لمادة اللغة العربية في وزارة.

التحق بفرقة نجيب الريحاني المسرحية، وظل عضوا بالفرقة حتى وفاته. أثناء دراسته بالمعهد الديني، كان يمثل ويخرج عدد من المسرحيات، مما أثار حفيظة زملائه بالمعهد الديني، ولكنه أقنعهم في النهاية أن الفن رسالة.

وكان له أعمال مسرحية كثيرة منها: الدبور ـ سنة مع الشغل الذيذ، وكان آخرها مزيكا مع سمير غانم ونوال أبو الفتوح. وشارك في مسلسلات تليفزيونية عديدة منها مسلسل عودة الروح مع الفنان صلاح ذو الفقار.