شكرا لقرائتكم خبر عن فن وصنعة.. حسن فايق كوميديان وصاحب صيدلية فى روض الفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضحكة تستطيع أن تميزها بين ضحكات الملايين، استحوذ بها على قلوب عشاق السينما فى كل مكان، فهو صاحب أشهر ضحكة فى السينما المصرية عندما تسمعها لا تملك إلا أن تشاركه الضحك من قلبك، إنه الفنان الكبير الراحل حسن فايق واحد من أشهر فنانى الكوميديا ممن أضحكوا الملايين بأدواره خلال مسيرة فنية طويلة تألق فيها ما بين السينما والمسرح، والذى تمر اليوم الخميس ذكرى رحيله.

إلى جانب اشتغال بعض فناني الزمن الجميل بحرفتهم، فإن لكل منهم صناعة أخرى يضمن منها بابًا ثانيًا للرزق، فكان الفنان حسن فايق صيدلى يملك صيدلية في روض الفرج جاء إليها بمدير طبيب أسمى الصيدلية باسمه، ولا يجد حسن فايق في أوقات فراغه ضررا في أن يقف ليبيع لناس، أو المساعدة في تحضير "روشتة" لأحد الزبائن.

في 1975 أصيب الفنان حسن فايق بشلل نصفي وعاش خمس سنوات أسيرا لكرسي متحرك، وفي يوم 14 سبتمبر 1980 وافته المنية، وغاب صدى ضحكته الجميلة عن الدنيا، مات صانع البهجة وحيدا وبعيدا عن الأضواء التي حاصرته كثيرا.