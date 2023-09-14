شكرا لقرائتكم خبر عن فقدوا البصر ونعموا بالبصيرة.. المكفوفون فى السينما والدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت شخصية الكفيف فى الدراما المصرية سواء فى السينما أو التليفزون والمسرح، فى صورة شخص فقد البصر لكنه لم يفقد البصيرة التي يتمتع بها أقرانه، وتعد هذه الشخصية تحديا كبيرا لأى ممثل مهما كانت مهارته وأدواته وذلك يعود للأسماء الكبيرة من الفنانين الذين جسدوا شخصية الكفيف، ففى السينما محمود عبد العزيز "الكيت كات" والدراما أحمد زكى فى "الأيام" وفى المسرح محمد صبحى قدمها فى "وجهة نظر"، لذلك يفكر الممثل قبل أن يخاطر ويوافق على الدور، لأن تلك الأسماء التي ذكرناها سلفًا "قفلت الشخصية" بلغة أهل الفن.

يخوض النجم محمد فراج غمار المنافسة من خلال أحدث أفلامه "فوى فوى فوى" هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقاه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

ومن أيقونات تلك الشخصية فى السينما والدراما المصرية والمسرح:

الشيخ حسنى "الكيت كات"

قدم النجم الكبير الساحر محمود عبد العزيز شخصية "الشيخ حسني" في فيلم الكيت كات وهو واحد من أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهو من وحي رواية "مالك الحزين" للروائي إبراهيم أصلان، سيناريو وإخراج داود عبد السيد، إنتاج حسين القلا، ومعظم أحداث الفيلم صُورت في حي الكيت كات.

وكانت رسالة فيلم الكيت كات هو الدعوة لتحدي العجز من خلال صانع البهجة الشيخ حسني الذي فاقت إرادته الصلبة عجزه في تحدي لا يقوى عليه الأصحاء، خلال التصوير كان محمود عبد العزيز يرتدي عدسات لاصقة في عينيه ليُضيف مصداقية لشخصية الرجل الذي فقد بصره رغم أنها كانت تضايقه إلا أنه كان يُصر على ارتدائها ، وكان يسير طوال الوقت مُغمض العينين.

سعيد المصرى فى "أمير الظلام"

الفنان القدير عادل إمام، جسد هو الآخر دور الكفيف من خلال شخصية "سعيد المصرى" فى فيلم أمير الظلام، تدور أحداثه حول "سعيد" الكفيف الذى كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر وفقد بصره، فيضطر للذهاب لإحدى دور المكفوفين ويندمج مع الشباب النزلاء فى الدار والذين يعتبرونه أخاهم الأكبر، وهو دائم الخلاف مع مدير الدار لمنعه من الخروج لمقابلة سيدة تعرف عليها فى إحدى جولاته، وتتصاعد الأحداث حتى يعرف أن ضيفا سيمر من أمام الدار، وأن هناك مافيا تحاول قتله فيحاول منعها وينجح فى ذلك.

أحمد زكى وشخصية طه حسين

جسّد النمر الأسود "أحمد زكي" دور عميد الأدب العربي طه حسين، في واحد من أهم المسلسلات على الشاشة المصرية وهو "الأيام"، في 13 حلقة أُنتجت في العام 1979.

وتناول مسلسل الأيام قصة حياة عميد الأدب العربي، التي دوّنها في كتاب يحمل الاسم ذاته، وشارك في البطولة محمود المليجي، أمينة رزق، حمدي غيث، حسين الشربيني، صفية العمري، يحيى شاهين، وسامي فهمي.

مسرحية "وجهة نظر"

وفى المسرح تناول الفنان محمد صبحى قضية المكفوفين من خلال مسرحية وجهة نظر، التى تدور حول مجموعة من كفيفى البصر الذين يقيمون فى مكان أشبه بالجحيم ولا تحيطهم أى نوع من الرعاية لحالتهم الصعبة ويأتى لهم عرفة الشواف الأعمى الذى كان فى السجن وخرج فيأتى إليهم ويقودهم ويصبح قائدهم ويحاول كشف رئيس الهيئة الذى لا يهتم بهم ولا يعطيهم نقودهم ومع محاولات كوميدية كثيرة يوقعون به فى النهاية وتقفل الهيئة وكل منهم ينصرف فى طريقة.