"الإسكندرية السينمائي" يحتفي بالدفعة الأولى من خريجي معهد السينما بأكاديمية الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عن عقد إتفاق مع الدكتورة

غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، على تنظيم حفل تخرج لطلاب المعهد العالي للسينما بالإسكندرية التابع لأكاديمية الفنون.

ومن المقرر أن يقام الحفل ضمن فعاليات الدورة الـ ٣٩ للمهرجان المقامة في الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر المقبل، حيث يتسلم الطلاب شهادات التخرج من الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية وعميد المعهد العالي للسينما.

كما يسلم الناقد السينمائي الأمير أباظة للطلاب شهادات تقدير مقدمة من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الاسكندرية السينمائي.

يبدأ الحفل بعرض أفلام تخرج الطلاب ثم كلمة ترحيب يلقيها الناقد السينمائي الأمير أباظة ثم يلقي الطالب الفائز بالمركز

الأول كلمة الخريجين ويلقي د هشام جمال كلمة المعهد وتلقي د. غادة جبارة كلمة الأكاديمية ويلي ذلك توزيع الشهادات.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.