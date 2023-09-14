رانيا يوسف تكشف تفاصيل أعمالها الجديدة "فيتو وخارج الخدمة والسرداب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شهد القاضي:

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن أعمالها الفنية المقبلة وهم فيلم "فيتو" ومسلسل "السرداب" وفيلم "خارج الخدمة".

وقالت رانيا، ببرنامج ET بالعربي: " فيلم فيتو معايا فيه مدام إلهام شاهين، عمرو عبد الجليل، فتحي عبد الوهاب ومعانا ناس تانية كمان".

وتابعت: "عندي مسلسل كمان اسمه (السرداب) إن شاء الله داخلينه كمان أسبوع، وفيلم اسمه (خارج الخدمة) بس أنا معرفش مين هيكون باقي فريق العمل.

وتحدثت رانيا يوسف، عن علاقة بناتها بوالدهم المنتج محمد مختار، قائلة: "الدنيا ماتحسنتش، كل حاجة زي ما هي للأسف ما تحسنتش، في تقصير في كل حاجة، لما بيشوفوكي إن إنتي قوية ومستقلة ومعتمدة على نفسك وجامدة وتقدري تشيلي بيرموا الحمل كله عليكي هي دي المشكلة".

وأضافت: "في نفس الوقت إحنا كستات لما بنلاقي الطرف الآخر بيقصر ناحية واجباته، إحنا بنبقى الرجالة والستات في نفس الوقت، وبعدين يرجعوا يقولوا الستات استرجلت ليه لأنه للأسف الرجالة خابت".

يذكر أن، آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "عالم تاني" الذي عرض في شهر يناير الماضي، ومن تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي.