نادية الجندي تعزي أسر الضحايا المصريين بسبب العاصفة دانيال في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - قدمت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، العزاء لأسر الضحايا المصريين الذين رحلوا عن عالمنا بسبب العاصفة دانيال التي حدثت في ليبيا.

وكتبت نادية، عبر حسابها على إنستجرام: "خالص التعازي والمواساة، لكل أسر الضحايا المصريين والأشقاء بليبيا جراء أعصار دانيال في ليبيا ربنا يرحمهم، ويتغمَّد الضحايا برحمته".

وأضافت: "ويرزق ذويهم الصبر والسُّلوان، وتمنياتي للمصابين الشفاء العاجل إن شاء الله".

على جانب آخر، تستمر وزارة الخارجية والقنصلية العامة في بنغازي، في متابعة جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا، حيث يتم التواصل والتنسيق على مدار الساعة

مع الجهات المعنية بدولة ليبيا الشقيقة، للوقوف على الأعداد النهائية للمصريين من ضحايا ومصابي الإعصار.

في هذا الإطار، تنسق القنصلية المصرية في بنغازي مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة، والهلال الأحمر الليبي، بهدف حصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين، والعمل على إنقاذ الناجين وإيوائهم رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ بسبب انهيار البنية التحتية.

وقد أسفرت الاتصالات عن التعرف على هوية 84 شخصاً، من الضحايا المصريين وتم نقلهم جواً إلى أرض الوطن.

كما قامت القنصلية المصرية في بنغازي، بتشكيل خلية أزمة فور وقوع الكارثة لمتابعة التداعيات بهدف تقديم الغوث العاجل للضحايا وأسرهم والدعم اللوجيستي،

وخصصت الرقم التالي للتواصل مع القنصلية المصرية: (00218916816025).

في ذات السياق، قامت وزارة الخارجية المصرية بتفعيل غرفة لإدارة الأزمة بالقطاع القنصلي لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة، وخصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات أهالي الضحايا والمواطنين المصريين المتواجدين في دولة ليبيا لتقديم العون والدعم والإرشاد والإفادة بالمستجدات:"01283176894".

هذا، وتنعى وزارة الخارجية ببالغ الحزن والأسى أبناء الوطن، وتتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا.