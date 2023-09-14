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بيومي فؤاد: "اتشهرت على كبر وعمري ما حلمت باللي وصلت ليه"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الفنان بيومى فؤاد، إنه تعب من ٤شهور وأعلن إيقاف العمل فى هذه المرحلة، مضيفًا: "كنت مسافر للخارج عشان اخس لانى برفض العمليات التى تساعد على التخسيس".

وأضاف "بيومي"، خلال حواره في "يحدث فى مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، قائلًا: "أنا انشهرت على كبر ومكنتش أحلم أني أبقى مشهور"، متابعًا: "عمري ما حلمت بالي وصلت ليه وطموحي عمره ما وصل للحته دي".

وأكد، "المسرح مهما عظم جمهوره مش هيبقي زي التلفزيون والسينما"، مضيفًا: "أنا بيتعرض ليه حاليًا ٥ أفلام ولسه فيه ٣ أفلام هيتعرضوا لاحقًا".

وتابع بيومى فؤاد: "أدعى أن الكوميديا لعبتي ويقال أني شاطر فيها، والدور الأقرب ليه فى الأعمال التى تعرض حاليا فى هذا الموسم هو عزيز فى وش في وش".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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