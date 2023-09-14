شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم "البطة الصفرا" تقترب من 11مليون جنيه فى السعودية خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "البطة الصفرا" في دور العرض بالسعودية خلال أسبوعين عرض، إلى 1.328.475 مليون ريال سعودى بما يعادل 10.945.636 مليون جنيه مصري، حيث انطلق الفيلم في دور العرض بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس قبل الماضى 31 أغسطس.

وتوقفت إيرادات فيلم البطة الصفرا عند مليوناً و375 ألف جنيه في شباك التذاكر المصرى، حيث حققها الفيلم خلال 3 أسابيع عرض إذ انطلق في دور العرض المصرية يوم 9 أغسطس الماضى، قبل رفعه من السينمات الأسبوع قبل الماضى،

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".

يذكر أن محمد عبد الرحمن توتا شارك في فيلمين تم عرضهما خلال موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، الأول هو "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"بيت الروبى" الذى يظهر فيه كضيف شرف خلال 3 مشاهد مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

أما غادة عادل فيعرض لها حالياً فيلم فيلم "مرعى البريمو" الذى انطلق فى دور العرض يوم الأربعاء 2 أغسطس، وتشارك غادة في بطولة الفيلم بجانب محمد هنيدي، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، والعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وتجسد غادة خلال الأحداث شخصية زوجة محمد هنيدى.