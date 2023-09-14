شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد زوجها يوسف الشريف: سنين جاية كتير كلها خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الكاتبة إنجى علاء على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها النجم يوسف الشريف، ونشرت عبر حسابها على "تويتر" صورة تجمعها به، معلقة عليها: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، ويا رب سنين جاية كتير كلها خير وسعادة عليك، عيد ميلاد سعيد حبيبي".



إنجي علاء

يذكر أن النجم يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء يشاركان في الماراثون الرمضاني القادم 2024، من خلال مسلسل يحمل اسم "الراكون"، من تأليف إنجي علاء، وبطولته، وإخراج محمد العدل، وإنتاج شركة سينرجي، وهو العمل الثالث الذي يجمعهما.



يوسف الشريف وإنجي علاء

حيث اجتمعا للمرة الأولى خلال مسلسل "لعبة إبليس" الذي قدمه عام 2015، وكتبت هي السيناريو والحوار للعمل، وشارك في بطولة المسلسل شيري عادل، فريال يوسف، محمد رياض، تميم عبده، هبة مجدي، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، العمل من إخراج شريف إسماعيل.

والعمل الثاني هو مسلسل "كوفيد 25" وهو آخر الأعمال التي قدمها يوسف الشريف في الدراما، وعرض في رمضان عام 2021، والذي دارت أحداثه في عام 2025، عندما ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.