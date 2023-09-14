بسنت شوقي عن فيلم "فوي فوي فوي": "محمد فراج تعب جدا فيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة بسنت شوقي، عن فيلم "فوي فوي فوي" الذي تشارك فيه ويخوض بطولته زوجها الفنان محمد فراج، ويعرض حاليا بالسينمات.

وقالت بسنت، ببرنامج "عرب وود": "الفيلم كان فيه تحديات كتير ومحمد فراج صوره بعد شهر العسل على طول تعب جدا والموضوع مكنش سهل".

وتابع: "تصوير الفيلم كان مليئا بالتحديات الشاقة، نظرًا لتنقل فريق العمل لعدة بلاد مختلفة".

وأضافت: "الفيلم يعتبر مفهوش بطولة نسائية ولكن أنا قولت لمخرج العمل أنا عاوز أشارك في العمل ده ومبسوطة إني جزء منه".

واحتفلت بسنت شوقي وزوجها محمد فراج، بالعرض الخاص لفيلم "فوي فوي فوي" في إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم بيومي فؤاد ومحمد عبد العظيم وعدد من الفنانين، ومن تأليف وإخراج عمر هلال.

"فوي فوي فوي" مستوحى من أحداث حقيقية في إطار درامي كوميدي حول "حسن" الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل كحارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا وفي هذه الرحلة يلتقي بالعديد من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

الفيلم بطولة بيومي فؤاد، طه دسوقي، حنان شوقي، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، محمد عبد العظيم، تأليف وإخراج عمر هلال.