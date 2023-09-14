تعرف على إيرادات "بيت الروبي" بعد ١٢ أسبوع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "بيت الروبي" حاجز ال ١٢٨ مليون جنيه، بعد ١٢ أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي

وحقق فيلم "بيت الروبي" حتى الآن إيرادات قدرها ١٢٨ مليون ٧٧٤ ألف ٨٤٤ جنيه

ويتنافس الفيلم مع ١٠ أفلام أخرى هي: "وش في وش، العميل صفر، تاج، أولاد حريم كريم، ع الزيرو، مرعي البريمو، شمس، مستر إكس، البعبع، مندوب مبيعات"

فيلم "بيت الروبي" بطولة: كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، سارة عبدالرحمن، مصطفى أبو سريع، ومن إخراج بيتر ميمي