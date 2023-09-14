قبل عرضه.. كريم فهمي يوجه رسالة لصناع مسلسل "الفريدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان كريم فهمي، رسالة لصناع مسلسل "الفريدو" قبل عرضه على قناة "أون" يوم 24 سبتمبر الجاري.

ونشر كريم، بوستر المسلسل، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك لكل الحبايب على رأسهم أخويا المؤلف الكبير عمرو محمود ياسين وأحمد فهمي اللي كان نفسه أبقى أخوه، والأستاذة إلهام شاهين والمنتج أحمد عبد العاطي والمخرج عصام نصار".

مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

المسلسل بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، وندى موسى، إيمان السيد، وعدد من الفنانين.