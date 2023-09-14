رانيا يوسف: "الستات استرجلت علشان الرجالة خابوا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شهد القاضي:

دافعت الفنانة رانيا يوسف، عن المرأة، مطالبة الرجال القيام بـ "آبديت" على حد وصفها.

وقالت رانيا، ببرنامج et بالعربي: "لازم مناقشة لقوانين الأحوال الشخصية مثل مسلسل تحت الوصاية.. عمل خطوة مهمة جدا بخصوص قانون الوصاية".

وتابعت: "القوانين الخاصة بالمرأة لازم يتعملها تحديث يعني البشر بتعمل تحديث خصوصًا الرجالة بتعمل تحديث بعد الافتراء على النساء، والنساء برضو لازم تعمل التحديث ده".

وأضافت: "إحنا كستات لما بنلاقي الطرف الآخر بيقصر ناحية واجباته، إحنا بنبقى الرجالة والستات في نفس الوقت، وبعدين يرجعوا يقولوا الستات استرجلت ليه لأنه للأسف الرجالة خابت".

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "عالم تاني" الذي عرض في شهر يناير الماضي، ومن تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي.