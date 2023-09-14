قبل حفله الليلة بالسعودية.. محمد ثروت: في انتظار جمهورنا الغالي الحبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المطرب الكبير محمد ثروت جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بفيديو من كواليس استعداده لحفله الغنائي المُقرر إقامته الليلة على مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلق ثروت على الفيديو: في انتظار جمهورنا الغالي الحبيب في ليلة الزمن الجميل علي مسرح بنش مارك في جدة.

وتنقل شاشة "MBC مصر" في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس 14 سبتمبر على الهواء من مدينة جدة حفل النجوم محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي في ليلة من الزمن الجميل ضمن حفلات جدة، التي تُقيمها الهيئة العامة للترفيه بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويقدم النجوم محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالهم الغنائية التي اشتهروا بها والتي تحظى بتجاوب كبير من الجمهور. هنا