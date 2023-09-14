أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير فيلمه الجديد "عادل مش عادل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، انطلاق تصوير فيلمه السينمائي الجديد "عادل مش عادل".

وكتب الفيشاوي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلقت: "بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا أول يوم تصوير فيلم (عادل مش عادل)، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري".

وعُرض مؤخرًا لـ أحمد الفيشاوي فيلم "رهبة" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول "سيد رهبة" الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلاً ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم يقلب حياته رأساً على عقب.

وشارك في بطولة الفيلم: محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.