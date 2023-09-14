شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما المصرية خلدت ذكرى نصر أكتوبر فى مسلسلاتها ورأفت الهجان الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدراما المصرية كان لها دور كبير في تناول نصر حرب أكتوبر المجيدة والتي يحتفل بها الشعب المصرى يوم 6 أكتوبر من كل عام، وذلك تخليداً لتلك الذكرى العظيمة وبمناسبة مرور 50 عاما على النصر، والتي استردت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أرض الفيروز سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار السنوات الماضية تم تقديم العديد من المسلسلات التي سلطت الضوء على نصر أكتوبر المجيد.

دموع في عيون وقحة (1980)

ومن أهم المسلسلات التى تناولت حرب أكتوبر المجيدة، "دموع فى عيون وقحة" بطولة عادل حيث تناول أبرز العمل دور المخابرات العامة، فى حرب أكتوبر، وذلك من خلال بطل المسلسل جمعة الشوان الذى تمكن من التجسس على إسرائيل لصالح مصر، فترة من الزمن، أمدهم خلالها بالعديد من المعلومات المغلوطة التى كانت سببا فى نصر أكتوبر، إضافة لتمكنه من الحصول على جهاز إرسال نادر وقتها، لم تكن تملكه سوى إسرائيل.

رأفت الهجان (1988)

رأفت الهجان للنجم محمود عبد العزيز يعد واحداً من أبرز وأهم المسلسلات التي تناولت حرب أكتوبر، حيث تم تقديمه فى 3 أجزاء، وهو مأخوذ من ملفات المخابرات المصرية، وتحكى سيرة الجاسوس المصرى رفعت على سليمان الجمال الذى عُرف باسم "رأفت الهجان الذى تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلى للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان له دور فعال فى الإعداد لحرب أكتوبر.



مسلسل رافت الهجان

المسلسل بطولة نور الشريف وصلاح ذو الفقار، ويتناول بعض عمليات الفريق "رفعت جبريل" حينما كان يعمل ضابطا - قبل أن يصير مديرا - للمخابرات العامة المصرية، وانتصاراته المبهرة أمام الموساد الإسرائيلى،





السقوط في بئر سيع (1994)

المسلسل قام ببطولته سعيد صالح واسعاد يونس، وتناول قصة حقيقية مأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، اشتهرت باسم بطلتها الحقيقية "انشراح موسى"، وبدأت وقائعها فى العريش عقب الاحتلال الإسرائيلى لسيناء فى يونيو 1967، ويدور حول أسرة كاملة من أب وأم وثلاثة أولاد عاشوا على أرض مصر يكرسون جهدهم لخدمة إسرائيل.



مسلسل السقوط فى بئر سبع

المسلسل بطولة حسين فهمى ومحمد وفيق ومصطفى فهمى، وتدور قصته حول دور المخابرات المصرية، لتدمير حفار ضخم اسمه "كينتنج 1"، استقدمته إسرائيل عقب النكسة، وفى ذروة الصراع العربى الإسرائيلى، للقيام بعمليات تنقيب عن البترول فى سيناء، لدعم اقتصادها وإحراج الحكومة المصرية، ولكن المصريين تمكنوا عبر العديد من المغامرات وقصص البطولة، من تدمير الحفار وإخراجه من الخدمة نهائيا، فى أبيدجان بساحل العاج.



مسلسل الحفار

وادى فيران (1998)

المسلسل بطولة جمال عبد الناصر وحنان ترك وغادة عبد الرازق، تدور أحداثه من واقعة حقيقية، حدثت فى منطقة جنوب سيناء، خلال الفترة من نكسة يونيو1967 وحتى نصر أكتوبر73، ويعكس صورة من صور مقاومة أهالى سيناء للاحتلال الإسرائيلى للسيطرة على المنطقة.



مسلسل وادى فيران

العميل 1001 (2005)

المسلسل بطولة مصطفى شعبان ونيللى كريم ويحكى قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية، عن زرع العميل المصرى 1001 داخل إسرائيل، فى فترة السبعينيات، والخدمات الجليلة التى قدمها لمصر، وكانت سببا فى انتصارات أكتوبر.



مسلسل العميل 1001

حرب الجواسيس (2009)

المسلسل بطولة منة شلبى وشريف سلامة، ويرصد جولة جديدة من ملفات الصراع العربى الإسرائيلى، فى الفترة ما بعد عام 1967، وحتى حرب أكتوبر 1973، ويروى قصة محاوله تجنيد فتاة تدعى سامية فهمي لصالح المخابرات الأسرائيلية ولكن يحدث العكس وتبلغ المخابرات المصرية وتقرر بالتعاون معهم.