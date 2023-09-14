إلهام شاهين تعلن تضامنها مع أهالي ليبيا

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن تضامنها مع أهالي ليبيا، المتضررين من العاصفة دانيال، والتي أسفرت عن وقوع المئات من الضحايا، واصفة ذلك بـ«مشهد خيالي كارثي».

وكتبت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «الأضرار الناجمة عن العاصفة دانيال في ليبيا كارثية.. ضحايا بالآلاف جراء الفيضانات التي اجتاحت درنة والمناطق المحيطة.. أدت لانهيار الجسور والبيوت وانزلاقها للبحر».

وأضافت إلهام شاهين، قائلة: «مشهد خيالى كارثى، كل كلمات الرثاء لا تكفي، ربنا معاكم، وفى انتظار تحرك المنظمات الدولية والدول الصديقة لإنقاذ ليبيا من هذه الكارثة التي أحلت بها، ربنا يستر ويساعدهم ويصبرهم على هذا الابتلاء، قلوبنا مع الشعب الليبي الشقيق».

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