شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى السابع لفنون ذوى القدرات الخاصة "الحياة حلوة" يستضيف فرقا فنية دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجموعة من الفرق الفنية الدولية من مختلف أنحاء العالم عروضا متنوعة ضمن فعاليات الملتقى السابع لفنون ذوى القدرات الخاصة، والذى يحمل اسم الحياة حلوة وتنظمه مؤسسة اولادنا لذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى منها الشمس الذهبية ( الجزائر )، بالين باند ( الكاميرون )، فيزوالزى ( زيمبابوى )، ايزابوسيبل ( الكونغو )، المجموعة الفنية ( تونس )، الفرقة الفنية ( المغرب ) مالى الفلكلورية ( بولندا )، رانرانجا ( سريلانكا )، جينجديزين ( الصين )، عزيمتنا ( الاردن )، ماكو ( اليابان )، الفرقة الفلكلورية ( سوريا )، الفالوجا الفلكلورية ( فلسطين )، المركز الثقافى الروسى ( روسيا )، المجموعة الموسيقية ( بيلاروسيا ).

العروض تقام بالعديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة، منها دار الأوبرا المصرية، ساحة مسرح الهناجر، حديقة الأزهر، دار القوات الجوية، كلية الفنون الجميلة، شارع المعز، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.