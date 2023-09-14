ملحن يتهم مغني مهرجانات بسرقة أغنية حماقي "لو أذيته"

اتهم الملحن محمد يحيى ، مغنى مهرجانات بسرقة أحد ألحان أغانيه الذي قدمه مع النجم محمد حماقي منذ سنوات وحققت نجاحا كبيرا، وهي أغنية أنا لو أذيته، حيث قدم كرستيانو نفس اللحن في مهرجان بعنوان "شارع الحياة"، الذي طرحه منذ يومين وتصدرت التريند.

وعلق الملحن محمد يحيى على صفحته على فيس بوك قائلا: يعني سرقة علني كدة للحن أنا عامله لحماقي أنا لو أذيته من سنين وكلام مفيش مستوى متدني أسوأ من كدة، وعادي ويطلع ترند رقم واحد يوتيوب ومفيش أي رقابة لحقوق الناس إيه ده يا جماعة مين دول أساسا، وإيه علاقتهم بالمزيكا أصلا، وأصلا طلع كمان واحد اسمه عصام صاصا سارق اللحن.



وأضاف" برضه العجيب إن فيه واحد كاتب لده تعليق بيقولوا أنت سارق اللحن من عصام صاصا".



يذكر أن الملحن محمد يحيى تعاون في مشواره الغنائى مع كبار النجوم منهم الهضبة عمرو دياب وحماقي وتامر حسنى واليسا ونانسي عجرم وجورج وسوف ولطيفة وغيرهم.

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