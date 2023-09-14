رانيا يوسف تدافع عن المرأة وتهاجم الجنس الآخر

علقت الفنانة رانيا يوسف على حبها الشديد لجلسات التصوير الخاصة، خصوصًا التي تجريها بلبنان، مطالبة بتحديث القوانين الخاصة بالسيدات في مصر للحصول على حقوقهن الطبيعية.

وقالت «رانيا» لـ«et بالعربي» عبر «إنستجرام»:«صحيح بحب أعمل جلسات التصوير وبالأخص في لبنان بحب أعمل جلسات تصوير في لبنان بسبب الجبال والمناظر الجميلة».

ودافعت رانيا عن المرأة قائلة: «لازم مناقشة لقوانين الأحوال الشخصية مثل مسلسل تحت الوصاية، عمل خطوة مهمة جدا بخصوص قانون الوصاية، والقوانين الخاصة بالمرأة لازم يتعملها تحديث يعني البشر بتعمل تحديث خصوصًا الرجالة بتعمل تحديث بعد الافتراء على النساء، والنساء بردو لازم تعمل التحديث ده».

وعن خلافاتها مع طليقها ردت رانيا :«لا يحدث تحسن في تلك الخلافات، المشكلة لما يشوفوكي قوية وجامدة وتقدري تستحملي بيرموا الحمل كله عليكي، والنساء أو الطرف التاني لما بيشوف طرف يرمي عليه كل حاجة، بنكون احنا رجالة وستات في نفس الوقت، وهي دي المشكلة ويرجعوا يقولوا الستات استرجلت ليه، لأنه للأسف الرجالة خابت».

وعن الأعمال التي من المتوقع أن تشارك فيها خلال الفترة المقبلة، ردت «رانيا»: «فيلم فيتو بطولة إلهام شاهين عمرو عبدالجليل وفتحي عبدالوهاب والفيلم يتكلم عن اعتراض النساء على الواقع، ولدي مسلسل بعنوان (السرداب) هو عمل تشويقي، وفيلم (خارج الخدمة)».

رانيا يوسف تشارك جمهورها أحدث جلسات التصوير.. والمغردون: «بطل الكون»

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها أحدث جلسة تصوير لها، حيث ظهرت ترتدي فستانًا أزرق وتعزف على بيانو أثناء التقاطها الصور.

وعلق عدد كبير من المتابعين على منشور الفنانة رانيا يوسف عبر «إنستجرام»، إذ كتب متابع :«بطل الكون» وعلق متابع آخر: «ممكن نتجوز».

وكتب آخر: «رانيا يوسف بطل الكون الحقيقي منورة يا جميلة»، وكتب آخر: «بلاش الحركات دي يا رانيا بيانو ايه اللي انتي نايمة عليه ده، بس أنا بحبك».

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