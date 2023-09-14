أغاني ساهمت في بريق نجم وائل كفوري

تخطى النجم وائل كفوري مشواراً فنياً طويلاً بسبب صوته المتميز والمختلف عن أبناء جيله، ليحجز مقعداً وسط كبار نجوم عالم الطرب ، وهنا بدأ في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة له ليس فقط في لبنان وانما في كافة أنحاء الوطن العربي.

يحتفل النجم وائل كفوري بيوم ميلاده اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر، وسط مجموعة من الأغاني والألبومات الناجحة التي طرحها.

ولقّب وائل كفوري بالعديد من الألقاب منها "العندليب الطائر" من قبل الملحن شاكر الموجي، وكذلك لقب بـ"كامل الأوصاف" من قبل الملحن وسام الأمير، أما جمهوره فأطلق عليه لقبي "ملك الرومانسية" و"ملك الإحساس"، وفي هذا اليوم سوف نتطرق إلى أبرز الأغاني ولا سيما الرومانسية التي تركت علامة في مشواره وذكرى حلوة في أذهان محبيه.

بحبك أنا كتير

من بين الأغاني المميزة والتي أثرت في الكثيرين من محبي النجم وائل كفوري أغنية "بحبك أنا كتير"، والتي حملت طابعاً رومانسياً خالصاً، ودللت على ذلك جميع مقاطع الأغنية، والتي عبرت عن مدى الحب والعشق الذي يحمله الحبيب تجاه الفتاة التي أحبها والذي ودارت بينهما قصة غرامية .." بحبك انا كتير يا حبيبي ضلك طل علي وعّيني بكير اغمرني والمسلي ايديي...نسيني بين ايديك أنا شو مشتاق عليك".

أغنية "بحبك أنا كتير"، من كلمات سليم أبو جودة، وألحان طارق أبو جودة.

بهواكي

ومن خلال إيقاع موسيقي سريع لمس من خلاله وائل كفوري قلوب العاشقين بصوته العذب في أغنية " بهواكي"، والتي لمست مشاعرهم وعبرت عما بداخلهم من حب وغرام، وذلك بسبب كلمات تلك الأغنية والتي جاء مقطع منها كالتالي..." في هواكي أنا عارف روحي في هواكي ..بهواكي أكثر من روحي لو جيتي بفرح من قلبي لو رحتي بزعل من روحي".

" بهواكي" من كلمات فوزي ابراهيم، وألحان: حسن دينا.

بيحن

وعلى عكس الأغنية السابقة، جاءت أغنية "بحين" بموسيقى ولحن هادىء ، جاء متماشياً مع الحالة العاطفية الصعبة التي مر بها وائل كفوري من خلال هذه الأغنية، والتي كشف من خلالها عن مدى صعوبة اشتياقه للفتاة التي تعلق بها قلبه والتي تركت بداخله جرحاً عميقاً جعلته يرفض عودتها له. ودلل على ذلك كفوري في أحد مقاطع الأغنية والتي وصفت حاله "بيحن للنغمة الوتر ويحن للشمس القمر،وبيحن لليل السهر وأنا مش قادر حنلك".

وتأكيداً على رغبته في عدم العودة مرة أخرى، حتى لو جاءت حبيبته تبكي أمامه من الندم .." شو بينفعني عيونك تدمع وتقولي ندماني لا تناديني مش رح إسمع ونسيلي عنواني".

بيحن جاءت من كلمات منير بوعساف، ومن ألحان ملحم أبو شديد.

عمري كله

أما في أغنية " عمري كله" تغيرت وتبدلت مشاعر وائل كفوري تجاه حبيبته، حيث لم يتردد في أن يعلن عن مدى اشتياقه وحنينه لها.." يا هوا روح وقله.. قلو كتير اشتقتله لو بدو عمري كله بأعطيه".

وحملت اغنية "عمري كلو" توقيع الشاعر سمير نخلة، وألحان طارق أبو جودة.

" مين حبيبي أنا"

في منتصف عام 1995، فاجأ المخرج اللبناني سيمون أسمر، الجماهير العربية بصوتين لبنانيين جديدين هما وائل كفوري ونوال الزغبي، حيث اكتشفهما في برنامجه الشهير «ستوديو الفن» بأغنية "مين حبيبي أنا"، التي كانت نقطة انطلاق النجم وائل كفوري وهي الأغنية التي تعد واحدة من أهم وأشهر الأغنيات الثنائية في تاريخ الأغنية العربية على مدار تاريخها، حيث ظلت في ذاكرة محبي وعشاق وائل كفوري حتى وقتنا هذا ، بل و أصبحت مطلباً رئيسياً لدى البعض من جماهيره في الحفلات التي يقوم بإحيائها.

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