بشرى تنهار باكية بسبب سؤال عن "سرطان الثدي"

القاهرة- الخليج 365
دخلت الفنانة المصرية بشرى في نوبة بكاء أثناء مقابلة أُجريت معها على هامش عرض خاص لفيلمها "أولاد حريم كريم" لإحدى الجمعيات الخيرية لمحاربات سرطان الثدي. لم تتمالك بشرى نفسها عندما وجهت لها منصة "ET بالعربي" سؤالًا عن سرطان الثدي.
بكاء بشرى بسبب سرطان الثدي
خلال المقابلة، تلقّت بشرى سؤالاً حول ما إذا كانت قد عاشت تجربة لمرض سرطان الثدي مع أحد الأشخاص المقربين منها سواء من عائلتها أو أصدقائها. لتحاول بشرى الإجابة وهي في حالة انهيار شديد بسبب البكاء الذي غلبها، وأجابت قائلة: "كلنا فقدنا أشخاصاً سواء من الأهل أو أصدقائنا، أو من الجيران أو زملاء. لا تخلو عائلة من فقيد بسبب هذا المرض اللعين".
كانت بشرى قد شاركت في فيلم "أولاد حريم كريم" وقدّمت دور محبوبة مصطفى قمر. أيضًا يُعدّ فيلم "أولاد حريم كريم" هو التجربة الإنتاجية السينمائية الجديدة لبشرى.
خلال تصريحات محلية، قالت بشرى إنها سعيدة بالمشاركة في العمل من حيث التمثيل، بالإضافة إلى إنها فخورة بكل الفنانين الشباب الذين قدمهم الفيلم للساحة الفنية. أيضًا، كشفت بشرى عن سبب غياب بعض الشخصيات عن فيلم أولاد حريم كريم رغم تواجدهم في الجزء الأول من الفيلم، فأوضحت أن هناك 3 أشخاص فقط هم من يسألون عن ذلك وهم الكاتبة زينب عزيز والفنان مصطفى قمر والمخرج علي إدريس خاصة أن السيناريو تم الانتهاء منه قبل انضمامها إلى فريق إنتاج الفيلم.
أضافت بشرى قائلة إن الجزء الجديد مختلف تمامًا عن الجزء الأول خاصة مع الاعتماد على عدد من الوجوه الشابة. ووجهت رسالة إلى الفنان طلعت زكريا الذي غاب عن الفيلم لوفاته قبل سنوات قائلة: "وحشتنا يا أستاذ طلعت وبنهديلك الفيلم ومفتقدينك ومش ناسينك وهتفضل دايمًا في ذكرى جميلة جوانا وبنفتكرك على طول".
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