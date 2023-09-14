إنجي علاء توجه رسالة لزوجها يوسف الشريف

حرصت السيناريست ومصممة الأزياء إنجي علاء، على تهنئة زوجها الفنان يوسف الشريف بمناسبة يوم ميلاده الذي يحتفل به اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر.

ونشرت إنجي علاء صورة تجمعه بزوجها يوسف الشريف، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وأرفقت بها رسالة حملت جانباً رومانسياً وجانباً آخر تمنت من خلاله لزوجها كل الخير والسعادة في أيامه القادمة.." كل سنة وانت طيب يا حبيبي ويارب سنين جاية كتير كلها خير وسعادة عليك".

أعمال درامية جمعت يوسف الشريف بزوجته إنجي علاء

"الراكون" هو اسم العمل الدرامي الذي يجمع بين الفنان يوسف الشريف كممثل وزوجته إنجي علاء كمؤلفة للعمل، والمقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024، وقد حرص الثنائي على الترويج للعمل، من خلال حساباتهما الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، الذي وجد ردود فعل إيجابية، بعد حالة الترحيب التي ظهر بها محبو وعشاق الفنان يوسف الشريف، معبرين عن سعادتهم بعودته مرة أخرى في المنافسة الدرامية الرمضانية بعد غيابه عنها لمدة عامين متتالين.

إلا أن التعاون بين الثنائي ليس الأول من نوعه، بل تعاونا من قبل في عملين دراميين، سنتطرق لهما من خلال السطور التالية.

لعبة إبليس

شهد التعاون الأول بين يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء في مسلسل "لعبة إبليس" الذي تم عرضه عام 2015، حيث كتبت إنجي علاء سيناريو وحوار العمل، الذي شارك في بطولته عدد من النجوم بجانب زوجها الفنان يوسف الشريف، وهم شيري عادل، فريال يوسف، محمد رياض، تميم عبده، هبة مجدي، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين. والعمل من إخراج شريف إسماعيل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والغموض، حول شقيقين توأمين يجسدهما الفنان "يوسف الشريف"، أحدهما رجل أعمال ناجح وله مكانة اجتماعية مرموقة، والآخر ساحر يتحد مع الشيطان لتحقيق أهدافه، وسط مفارقات درامية.

كوفيد 25

هو عمل درامي آخر جمع إنجي علاء بزوجها يوسف الشريف، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2021. حقق العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً عقب عرضه، وذلك لعدة أسباب منها حبكته الدرامية المليئة بالأحداث المشوقة، والتي تدور في عام 2025، عندما ينتشر فيروس خطيراً يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب "ياسين المصري" يوسف الشريف، كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.

وشارك في بطولة مسلسل "كوفيد 25"، كلٌ من أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، إيناس كامل، راندا البحيري، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال.

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