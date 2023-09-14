دينا الشربيني تخوض دراما رمضان بـ"كامل العدد 2"

الفنانة دينا الشربيني وصنّاع مسلسل "كامل العدد"، قرروا خوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل من خلال تقديم الجزء الثاني من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسمه الأول، والذي يشارك في بطولته الفنان شريف سلامة.

وكشف مصدر من داخل العمل أن دينا وشريف والمخرج خالد الحلفاوي، والمؤلف يسر طاهر، يعكفون حالياً على التحضير للجزء الثاني من العمل، قبل انطلاق التصوير قريباً.

وضم مسلسل "كامل العدد" في موسمه الأول عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال...، وشهد المسلسل عودة الفنانة القديرة إسعاد يونس إلى الشاشة بعد فترة غياب طويلة، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

ويتكوّن المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حول قصة حب تعيشها "ليلى تيمور"، (دينا الشربيني)، وتواجه أزمة الزواج وهي صغيرة، وتكشف مفاجآت عدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية.

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