"الليلة".."شاهد" تعرض آخر حلقتين من مسلسل "سفاح الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روجت منصة "ِشاهد" لـ آخر حلقتين من مسلسل "سفاح الجيزة" وهما الحلقة السابعة والثامنة والمقرر بدء عرضهما مساء اليوم الخميس حصريًا على المنصة.

ونشر الفنان أحمد فهمي مقطع فيديو روج خلاله للحلقتين الأخيرتين من المسلسل وعلق قائلًا: "الليلة تتر النهاية، آخر حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة، الحلقة السابعة والثامنة فقط وحصريًا على شاهد".

وحقق مسلسل "سفاح الجيزة" نجاحًا جماهيريًا ونسب مشاهدة مرتفعة منذ بدء عرضه نهاية شهر أغسطس الماضي وتصدرت الحلقات الأولى محرك البحث جوجل إلى جانب عدد من صفحات السوشيال ميديا.

مسلسل" سفاح الجيزة" مستوحى من قصة حقيقية تدور أحداثه في 8 حلقات عن جرائم سفاح الجيزة الذي حُكم عليه بالإعدام عام 2021، ويشارك ببطولته عدد من نجوم الدراما المصرية والعربية وهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبدالله، ميمي جمال، حنان يوسف، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي فيلم "مستر إكس" وعرض بموسم عيد الأضحى الماضي.