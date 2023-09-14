طرح البرومو الرسمي لـ فيلم "حسن المصري"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان أحمد حاتم عن الإعلان الرسمي لفيلمه الجديد "حسن المصري"، تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض يوم 4 أكتوبر المقبل.

ونشر "حاتم"، الإعلان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلًا: "الإعلان الرسمي لفيلم حسن المصري،4 أكتوبر في السينمات إن شاءالله".

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية منهم فريال يوسف، مراد مكرم، إنتاج جابي خوري "أفلام مصر العالمية، وإخراج سمير حبشي.

ويعيش الفنان أحمد حاتم انتعاشة خلال الفترة الماضية حيث شارك بعدد من الأعمال منها فيلم "المطاريد" والذي تم عرضه مطلع العام الجاري.

يذكر أن أحمد حاتم يشارك أيضاً ولأول مرة مع المخرج محمد أمين والفنانة ليلي علوي بفيلم "التاريخ السري لكوثر"، إلى جانب فيلم "الملحد" تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج محمد جمال العدل والمقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة.