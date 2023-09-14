"ملكة جمال".. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري.. والجمهور يغازلها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية فيها جيب بيضاء وجاكت بنفس اللون.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالأتي: "أحلى واحدة، جمالك، قمر ماشاء الله، بحبك في اللبس المحتشم، جميلة".

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري السينمائية مشاركتها ببطولة فيلم "البعبع" مع الفنان أمير كرارة، والذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.