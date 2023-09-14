الليلة .."Mbc مصر" تروج لحفل "ليلة الزمن الجميل" برعاية تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل قناة "Mbc مصر" الترويج لحفل "ليلة الزمن الجميل"، والمقرر إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح "بنش مارك" في جدة، برعاية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ونشرت القناة مجموعة صور لنجوم الحفل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وهم الفنانة ميادة الحناوي، الفنانة عفاف راضي، والفنان محمد ثروت، وعلقت: ليلة ولا الف ليلة، ليلة من الزمن الجميل اليوم الساعة 10 مساًء.

كما نشرت الصفحة الرسمية لشركة "بنش مارك" على "انستجرام" صورا ومقاطع فيديوهات خلال الأيام القليلة الماضية عن استعدادات وتجهيزات الحفل والبروفات الخاصة بالنجوم وسط تمنيات متابعي الصفحة بحفل غنائي استثنائي.

وشهدت فعاليات "موسم جدة" حفلا غنائيا كبيرا بعنوان "ليلة الطرب الأصيل" مطلع شهر سبتمبر الجاري وشارك به كلًا من الفنان الكبير محمد الحلو، الفنانة هايدي موسى، الفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنانة إيمان عبد الغني.

يذكر أن تركي آل الشيخ حقق مؤخرًا نجاحا كبيرا ونهضة للفن في المملكة العربية السعودية،ووجه بإقامة وتنظيم حفلات فنية بمستوى عالمي، ومن بين أبرز هذه الحفلات، "ليلة الدموع" الذي أقيم وسط مشاركة نخبة من نجوم الاغنية المصرية والعربية وهم طارق الشيخ، مسلم، حمادة هلال، تامر عاشور، مسلم، أحمد سعد، أحمد كامل، وتصدر الحفل محرك البحث جوجل إلى جانب العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.