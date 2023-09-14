وسط غياب نجوم الفن والإعلام.. بدء عزاء الفنانة كاريمان بالحامدية الشاذلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

يقام مساء اليوم الخميس عزاء الفنانة كاريمان بمسجد الحامدية الشاذلية وسط حضور عدد من الأهل والمقربين من الفنانة الراحلة.

وبدأت عائلة "كاريمان" في استقبال العزاء وسط غياب لنجوم الفن والإعلام.

وأعلن نجل الفنانة كاريمان وفاتها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله أمي الحبيبة الغالية المرحومة بإذن الله الحاجة كريمان محمد سليم حرم المرحوم النائب محمود أبو النصر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب سابقًا".

كريمان محمد سليم رحلت عن عالمنا يوم الثلاثاء 12 سبتمبر، وهي إحدى نجمات الزمن الجميل، شاركت ببطولة أعمال هامة من بينها: فيلم "بنات اليوم" مع العندليب عبد الحليم حافظ، وفيلم :مراتي مدير عام" مع الفنانة الراحلة شادية، وفيلم "الحموات الفاتنات" مع الفنان كمال الشناوي، وفيلم سكر هانم، وغيرها.