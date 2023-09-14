شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشربينى.. عشق الفن فى عمر الـ 7 سنوات وتخطت أعماله الـ 400 عمل والان مع تفاصيل الخبر
التحق بالعمل فى مسرح التليفزيون الذي قدم من خلاله عدداً من الأدوار من خلال مسرحيات مثل شقة للإيجار ومن أجل ولدى، وهى أدوار صغيرة لكنها قدمته إلى الجمهور، عرف بعدها طريقه إلى عالم السينما من خلال عدد من الأدوار الصغيرة أيضاً فى البداية، وكانت أول مشاركاته السينمائية فى فيلم المارد عام 1964.
حسين الشربينى له أعمال سينمائية وتليفزيونية ومسرحية تتعدى الـ400 عمل، ولكن أشهرها وأبرزها والتى يتذكرها الجميع هى، "جرى الوحوش" و"الأفوكاتو" و"الهلفوت" و"الذئاب" و"الهاربة إلى الجحيم" و"أبو كرتونة" وغيرها من الأعمال المميزة التى أثرت تاريخ السينما المصرية.
إصيب بكسر فى مفصل القدم اليسرى، إثر اختلال توازنه عام 2002 عند استعداده لأداء فريضة الصلاة، كما كان يعانى مما يسمى بالأطراف العصبية فى قدمه اليمنى، ولذلك كان يقضى أيامه الأخيرة مع زوجته وابنتيه سهى ونهى، وفى التقرب إلى الله والتفرغ للعبادة، وقد توفى فى شهر رمضان وهو على مائدة الإفطار.
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