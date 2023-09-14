شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشربينى.. عشق الفن فى عمر الـ 7 سنوات وتخطت أعماله الـ 400 عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنان حسين الشربينى واحد من أبرز نجوم الفن وبدأ حبه للفن فى عمر 7 سنوات، حيث لفت مدرس اللغة العربية نظر الفنان الراحل إلى موهبته فى التمثيل لأدائه الجيد فى قراءة المحفوظات إلى أن التحق بالجامعة بكلية الآداب فى جامعة القاهرة لدراسة علم النفس والاجتماع ونصحه رشاد رشدى الذى كان مشرفاً على الفرقة الفنية بكلية الآداب بضرورة الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية حتى يصقل موهبته بالدراسة.

التحق بالعمل فى مسرح التليفزيون الذي قدم من خلاله عدداً من الأدوار من خلال مسرحيات مثل شقة للإيجار ومن أجل ولدى، وهى أدوار صغيرة لكنها قدمته إلى الجمهور، عرف بعدها طريقه إلى عالم السينما من خلال عدد من الأدوار الصغيرة أيضاً فى البداية، وكانت أول مشاركاته السينمائية فى فيلم المارد عام 1964.

حسين الشربينى له أعمال سينمائية وتليفزيونية ومسرحية تتعدى الـ400 عمل، ولكن أشهرها وأبرزها والتى يتذكرها الجميع هى، "جرى الوحوش" و"الأفوكاتو" و"الهلفوت" و"الذئاب" و"الهاربة إلى الجحيم" و"أبو كرتونة" وغيرها من الأعمال المميزة التى أثرت تاريخ السينما المصرية.

إصيب بكسر فى مفصل القدم اليسرى، إثر اختلال توازنه عام 2002 عند استعداده لأداء فريضة الصلاة، كما كان يعانى مما يسمى بالأطراف العصبية فى قدمه اليمنى، ولذلك كان يقضى أيامه الأخيرة مع زوجته وابنتيه سهى ونهى، وفى التقرب إلى الله والتفرغ للعبادة، وقد توفى فى شهر رمضان وهو على مائدة الإفطار.