شكرا لقرائتكم خبر عن ديو سيلينا جوميز وريما " Baby Calm Down" يتخطى عدد مرات استماعه المليار مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق ديو سيلينا جوميز وريما " Baby Calm Down" عدد مرات استماع وصلت إلى أكثر من مليار مرة على Spotify وذكر موقع billboard أن سيلينا جوميز ممتنة جدا لوصول الديو لهذا الرقم.

وخطفت سيلينا جوميز الأضواء بحضورها مع عدد من النجوم العالميين مباراة إنتر ميامي، الذى يلعب فى صفوفه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، أمام فريق لوس أنجلوس، وكان من أبرز الحضور الأمير البريطاني هاري، ونجما هوليوود ليوناردو ديكابريو وأوين ويلسون، والممثل الكوميدي ويل فيريل أحد أعضاء المجموعة المالكة لنادي لوس أنجلوس.

إلا أن المغنية الأمريكية سيلينا جوميز هى من خطفت الأضواء من جميع الحضور بسبب تفاعلها بشكل كبير مع إحدى الفرص التي أهدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ 37، حينما راوغ عددا من لاعبي لوس أنجلوس وانفرد بالمرمى وسدد الكرة، ولكن حارس لوس أنجلوس أنقذها فى اللحظة الأخيرة، لتظهر علامات الدهشة على وجه جوميز بطريقة لفتت الأنظار.