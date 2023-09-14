شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى ومحمد فراج ثنائية فنية × 5 أعمال من تحت السيطرة لأهل الكهف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة بسنت شوقى كضيفة شرف خلال عدد من المشاهد ضمن أحداث فيلم "فوى فوى فوى" بطولة زوجها الفنان محمد فراج والذى انطلق في دور العرض السينمائى أمس الأربعاء 13 سبتمبر بعد تأجيل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ليسجل الفيلم تعاون جديد بين بسنت وفراج بعدما اجتمعا في أكثر من عمل بين السينما والدراما خلال السنوات الماضية.

واجتمع الثنائى للمرة الأولى في مسلسل "تحت السيطرة" للنجمة نيللى كريم وإخراج تامر محسن عام 2015، وبعدها تعاونا مرة أخرى في مسلسل "قابيل" مع محمد ممدوح تايسون وأمينة خليل عام 2019، وجاء التعاون الثالث في المسلسل الاذاعى "كمال اصطناعى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2022 وسجل العمل الأول الذى يجمعهما بعد الزواج.



بسنت شوقي ومحمد فراج

واستمر التعاون بين بسنت شوقى ومحمد فراج بعد الزواج وذلك في فيلم "فوى فوى فوى" الذى تشارك فيه بسنت كضيفة شرف خلال 3 مشاهد في العمل، كما ينتظر الثنائى عرض فيلم "أهل الكهف" الذى يجمعهما مجدداً في السينما وتم الانتهاء من تصويره مؤخراً للعرض خلال عام 2024 ليكون العمل الخامس الذى يجمعهما.

فيلم "فوى فوى فوى" تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

"فوي فوي فوي" مستوحى من أحداث حقيقية في إطار درامي كوميدي حول "حسن" الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل كحارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا وفي هذه الرحلة يلتقي بالعديد من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.



بسنت شوقى ومحمد فراج