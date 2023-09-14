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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري أن الفنان تامر حسني قام اليوم بحملة تبرع لدعم الشعب المغربي والليبي، ودعا الآلاف من جمهوره للانضمام كمتطوعين داعمين للهلال الأحمر المغربي والليبي باسم الشعب المصري والهلال الأحمر المصري.

وأكد الدكتور رامي الناظر أن الفنان تامرحسني قدم كل سبل التعاون في الأزمة ويقدم كل ما في وسعه من تبرعات بالتعاون مع جمهوره، ويشارك في تعبئة الشحنات ويعمل على تحضيرها وتغليفها، وأيضاً يقدم كل الدعم المعنوي لجميع الشباب المصري المتطوع ويلقي كلمة تحفيزيه لجميع المتطوعين و الان يستعدون الآن لإطلاق شاحنات الهلال الاحمر للشعب المغربي و الشعب الليبي من الاراضي المصرية.



تامر حسنى يقود حملة تبرع لدعم الشعبين الليبي والمغربي



تامر حسنى يقود حملة تبرع لدعم الشعبين الليبي والمغربي



تامر حسني فى حملة التبرع



تامر حسنى يقود حملة تبرع لدعم الشعبين الليبي والمغربي