أمور لا تعرفونها عن رومي القحطاني.. ملكة جمال السعودية للعام 2021

ميرنا وليد - بيروت - تعكس رومي القحطاني، ملكة جمال السعودية 2021 الجمال الخليجي الجذاب، اليكم ابرز المعلومات عنها.

بالاضافة الى فوزها بلقب ملكة جمال السعودية عام 2021، فازت رومي القحطاني بلقب ملكة جمال العرب في العام نفسه.

تمتلك رومي القحطاني شركة خاصة لتنظيم الحفلات والمناسبات الخاصة.

تجيد العديد من اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية.

تخرجت من كلية طب الأسنان فى جامعة المملكة العربية السعودية وهي من مواليد عام 1994 وتبلغ من العمر 29 عاماً.

لديها اكثر من 700 الف متابع في وسائل التواصل الاجتماعي.

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