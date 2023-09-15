شاروخان يحطم الأرقام بفيلمه جوان بعد بدء عرضه بخمسة أيام

ميرنا وليد - بيروت - يحطم النجم الهندي شاروخان الارقام القياسية عبر فيلمه الجديد جوان الذي بدأ عرضه قبل خمسة ايام وحقق عشرة ملايين دولار في اول يوم في دور العرض الهندية.

وبعد طرح الفيلم عالميًا بـ 5 أيام وصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 65 مليون دولار بالرغم من أن ميزانيته لم تتجاوز 36 مليونًا.

وكان أضيء برج خليفة في دبي نهاية شهر آب / اغسطس الفائت، بالإعلان التشويقي لفيلم جوان لنجم بوليوود الشهير شاروخان تشويقاً لعشاق السينما في العالم العربي والعالم. واستقبل الجمهور هذا الامر بحفاوة وحماس بالغين.