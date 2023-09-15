أحمد خالد يكشف كيف أقنع ندى الكامل بالزواج منه

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أحمد خالد اموراً عن علاقته بزوجته ندى الكامل قائلاً انه يعرفها منذ مدة، وانه تقدم لها بعد سنة من انفصالها عن الممثل أحمد الفيشاوي، لكنها لم توافق بسبب تجربتها مع الفيشاوي، إنما حبه الشديد لها جعلها توافق عليه في النهاية، بعد أن أقنعها بأن الحياة معه سوف تكون مختلفة.



وقال أحمد خالد في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل"، إنه سيقيم حفل زفاف خلال الفترة المقبلة بحضور عدد من المقربين والأصدقاء، موضحاً ان فرق العمر بينهما هو سنتين فقط وليس عشر سنوات كما تناقل البعض.