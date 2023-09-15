السبت.. مواهب أوبرا الإسكندربة تحتفل بمئوية سيد درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمئوية الموسيقار سيد درويش، يقدم طلاب مركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية فصلي الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني والباليه تدريب وإخراج ورؤية فنية للدكتور عصام عزت، حفلا في السابعة والنصف مساء السبت 16 سبتمبر على مسرح سيد درويش.

يتضمن البرنامج باقة من أهم وأشهر أعمال خالد الذكر سيد درويش، منها: النشيد الوطني، الحلوة دي، أهو ده اللي صار، طلعت يا محلا نورها، دنجي دنجي، زوروني كل سنة مرة وأنا المصري.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني للأجيال الجديدة وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.