تركي آل الشيخ يطلب من محمد ثروت غناء "إن كان على القلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طلب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، من النجم محمد ثروت تقديم أغنية "إن كان على القلب" والتي تحمل اسم "بلدي"، وذلك في الحفل الذي افتتح فقراته الأخير، والمقام على مسرح بنش مارك في جدة ضمن حفلات صيف جدة بالمملكة العربية السعودية.

وغنى ثروت أغنيته الوطنية الشهيرة، قائلا "الأغنية طلب خاص من المستشار تركي آل الشيخ"، وعند مقطع "حلوة الماية لو مصرية"، وأعادتها مغيرا كلمة مصرية بـ عربية "الحلوة الماية لو عربية".

وقال ثروت عقب انتهاء الأغنية "ربنا يحافظ على مصر والسعودية وعلى كل وطننا العربي.. تحية كبيرة لكل الوطن العربي".

وشهد الحفل تكريم النجم الكبير محمد ثروت في نهاية فقرته، وتلقيه باقة ورد، ودعوة للمشاركة في موسم الرياض.

وقال ثروت تعليقا على التكريم وحفله الجديد في موسم الرياض "وأنا بحييكم وبحيي هيئة الترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ، وإن شاء الله دايما في فرح وسعادة وتقدم وكل عام وأنتم بخير".

محمد ثروت افتتح الحفل بأغنية تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، وقدم عدد من أشهر أغاني وأغاني زمن الفن الجميل، كما شاركه نجله المخرج أحمد ثروت تقديم أغنية "كده يا قلبي".

ويشارك في إحياء الحفل الذي يأتي تحت عنوان "ليلة من الزمن الجميل": النجمة الكبيرة عفاف راضي والنجمة الكبيرة ميادة الحناوي.