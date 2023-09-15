ميادة الحناوي تبدأ حفلها بتوجيه تحية حب من سوريا إلى السعودية.. والجمهور يهتف باسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبل الجمهور النجمة الكبيرة ميادة الحناوي، بتصفيق حار، قبل أن تبدأ فقرتها في حفلها المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، الخميس 14 سبتمبر، والممتد حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، ضمن حفلات موسم صيف جدة.

وقالت ميادة "نورتوني اليوم وسعيدة كتير بوجودكم.. وتحية من سوريا، تحية حب وتقدير إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، وبشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ اللي أتاح لي الفرصة للتواجد اليوم".

وهتف الجمهور باسمها "ميادة ميادة"، وتمنت أن يظلوا في حالة سعادة دائمة، لتفتتح فقرتها بأغنية "هي الليالي كده".

جدير بالذكر أن الحفل يأتي تحت عنوان "ليلة من الزمن الجميل" وشارك في إحيائه المطرب الكبير محمد ثروت، والنجمة الكبيرة عفاف راضي.