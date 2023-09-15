السبت.. السيمفوني يعزف أعمال موتسارت وشومان على المسرح الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت عنوان الأسلوب الكلاسيكي، يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو محمد شرارة ومشاركة العازفان عبدالحميد الشويخ (فيولينة) وسيندى محمد (ڤيولا) وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت ١٦ سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج عددا من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين، منها: افتتاحية ويليام تل لـ روسيني، سيمفونيا كونشيرتانت للفيولينة والفيولا والأوركسترا لـ موتسارت والسيمفونية الأولى لـ شومان التي يطلق عليها الربيع .

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين في العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة للإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني.