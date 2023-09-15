شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و 404 ملايين دولار إيرادات فيلم Barbie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Barbie إيرادات وصلت لمليار و 404 ملايين دولار حول العالم، وحصل الفيلم على إشادات من نقاد عالميين، حيث تم وصف العمل بـ "المضحك والمذهل والذكى للغاية"، فيلم Barbie من بطولة النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

من بين الآخرين الذين أشادوا بالفيلم كان جيمي جيراك من ComicBook.com، الذي قال: لقد تجاوزت جريتا جيرويج توقعاتي بطريقة ما، وأعطى رايان جوسلينج ترشيحًا لجائزة الأوسكار، أنا جاد للغاية".

وتمت الإشادة بفيلم Barbie أيضًا لكونه "ذكيًا وصادقًا وممتعًا" بالإضافة إلى أنه "مرح ورائع ومضحك"، حيث قالت كاتسي ستيفان من Variety أن روبي وجوسلينج "وُلدا لعب أدوار باربي وكين".

أحداث فيلم Barbie تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي