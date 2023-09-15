الارشيف / فن ومشاهير

بعد تكريمه بالتجريبي.. حازم شبل: قررت أنا أكون رجل مسرح والتكريم شرف كبير

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريمه بالتجريبي.. حازم شبل: قررت أنا أكون رجل مسرح والتكريم شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم  مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته ال 30 مهندس الديكور حازم شبل، ضمن كوكبة من الفنانين المكرمين ، وفي تصريح  خاص لليوم السابع كشف شبل وقع التكريم عليه، كما كشف العديد من كواليس عمله كمهندس ديكور مسرحي ، وحال المسرح في مصر الآن . 

 

حيث قال شبل : مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يمثل لي عمرا كبيرا، فقد شاركت فيه منذ الدورة الأولى له من أكثر من ثلاثين عاماً ، بالتحديد عام 88 ، وكان يشارك حينها بالمهرجان عروضاً جيدة للغاية وكانت تعرض في قبة الغوري بمنطقة الحسين ، وبعد ذلك أصبحت أصمم ديكورات حفلي الافتتاح والختام للمهرجان حتي عام 2009 وتوقفت بسبب سفري للبعثة بأمريكا . 

 

وتابع شبل : رحلة المهرجان هي رحلة طويلة ، رحلة عشق ، وعندما أبلغوني أنني سأكرم في تلك الدورة انتابني شعور غريب ، " اتخضيت " ، فقد كرم أمام عيني خلال كل الدورات السابقة ولم يخطر في بالي يوماً أنني سأكون واحداً منهم ، فكان مايشغل بالي دائماً إما حصولي علي جائزة أو منصب ، لكن لم يخطر في بالي التكريم ، وأول ماخطر علي بالي بعد إبلاغي بالتكريم سؤال " هل هكذا أنهيت رحلتي " لأنني سأكرم من جهة كبيرة ومن أهم مهرجان مسرحي في بلدي ومن وزارة الثقافة ، فالتكريم هو شرف كبير لي . 

 

وأكد شبل أن طيلة رحلته الفنية قدم مسرح بنسبة 99% ، فالمسرح بالنسبة له رحلة عشق وقال : قررت أن أكون رجل مسرح متخصص ، فعندما كنت صغير كان صديق عمر والدي الفنان الراحل سيد راضي ، وعندما تخرجت كان سيد راضي هو رئيس البيت الفني للمسرح فطلب والدي منه تعيني ، فقال له أنني لن أستفيد من تعيني كموظف في المسرح ونصحه أن أقدم في قطاع الإنتاج بالتلفزيون وكان حينها قطاع جديد ، وبالفعل عينت في التلفزيون لمدة خمس سنوات ولكني لم أكون سعيد . 

 

وأضاف : تركت التلفزيون وعينت كمدير تقني لمسارح الجامعة الأمريكية ، وبعد سنين أصبحت أصمم ديكور علي خشبة مسرح الجامعة الأمريكية إلى أن حصلت على منحة دراسة ، فقررت أن أستقيل وبعد المنحة أعمل لأعمل حراً وأستشرت رئيس القسم بالجامعة وكان رجلاً حكيماً وأيدني الرأي ، ففي رحلة حياتي أقتنعت تماماً أنه لا ينول اللذة إلا كل مغامر . 

 

وعن التكنولوجيا الحديثة في المسرح قال شبل : ذهبت للعديد من المعارض في أنحاء العالم أخرهم كان في ألمانيا ، ولكن في وقتنا هذا للأسف التكنولوچيا بدأت تتحكم فينا وهذه مشكلة كبيرة ، لأن التكنولوجيا من المفترض أن تكون خادم ، وهناك كارثة تحدث في المسارح وهي استخدام الشاشات ، فالمشهد المسرحي بدأ مرسوم ، ثم أصبح مجسم ، ثم طباعة . ثم شاشات ، فتعرض المشاهد المتحركة علي الشاشات ، ولكن هناك مسرحيين في مصر كان لابد ألا يوجد بهم شاشات لأنها ضد فلسفتهم وهو المسرح القومي ومسرح البالون . 

 

وتابع : ففلسفة المسرح أساسها الإيحاء وليس مجارات الواقع ، فالمسرح هو أقدم الفنون فعندما ظهرت السينما كان من الممكن أن ينتهي المسرح وعندما ظهر التلفزيون أيضاً أصبحت المشكلة أكبر ، ولكن المسرح ظل ثابتا وذلك لأنه يمتاز بشيئان هم الخيال واللقاء الحي مع الجمهور ، فالقومي والبالون هم مسارح قومية ضد الشاشات والمسارح القومية في كل أنحاء العالم لا تقدم  ذلك، فمن أعتقادي أن أسوء مافي التكنولوجيا في مصر هي الشاشات . 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا