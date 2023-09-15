“هوليوود سمايل” يمزج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كريم هو صانع أسنان بدخل متوسط، ويسعى جاهدًا لتحسين وضعه الاجتماعي، قرر أن يحاول إقناع صديقته رقية، التي تعيش حياة فاخرة وتنظم حفلات الزفاف الكبيرة، بالتفكير في شراء غشاء أسنان مطلي بالذهب من العلامة الشهيرة “هوليوود سمايل” مقابل سيارتها الليموزين الفاخرة، ولكن بعد حادث سيارة مروع، دخلت رقية في حالة غيبوبة. منذ ذلك الوقت، بدأ كريم في البحث عن “هوليوود سمايل”، مما أدى به إلى سلسلة من المواقف المضحكة والمفاجآت غير المتوقعة.

المعالجة الدرامية مثيرة ومثيرة للاهتمام عن كريم ومغامراته للبحث عن شركة “هوليوود سمايل” بعد حادث سيارة غير متوقع ألقى رقية في حالة غيبوبة. اللغة والتركيب اللغوي جيدين، وتتيح فهم الحبكة والأحداث بسهولة. يمكن أن تكون مسلية وتحمل فيها عناصر مثل التوتر والكوميديا.

يعرض هذا الفيلم الجديد الذي أخرجه علي طاهري، تجربة سينمائية فريدة وجذابة يجب أن لا تفوتها، الفيلم يجمع بين مجموعة من الممثلين الموهوبين مثل رفيق بوبكر وسكينة دارابيل، ورجاء لطيفين، وهو مشروع يستحق الاهتمام بكل تأكيد.

تدور قصة الفيلم حول كريم، صانع الأسنان الاصطناعية، الذي يتقنه رفيق بوبكر بمهارة يجسد كريم شخصية طموحة تسعى جاهدة لتحسين وضعها الاجتماعي بأي وسيلة، تتاح له الفرصة عندما يجب عليه إقناع رقية، التي تقوم بتأدية دورها برجاء لطيفين، بشراء “هوليوود سمايل”، قطعة ذهبية للأسنان تعكس الرفاهية والثراء، مقابل سيارتها الفاخرة. لكن الأمور تأخذ منعطفًا غير متوقع عندما تصبح رقية ضحية حادث مأساوي وتدخل في غيبوبة.

قوة الفيلم الحقيقية تكمن في تقديمه لمزيج فريد من الكوميديا والدراما الاجتماعية، يستكشف الفيلم مفاهيم مثل الصداقة والحب والطموح بطريقة مميزة، ويقدمها من خلال حوارات مؤثرة وأداءات تمثيلية متميزة من جميع أفراد الطاقم. بصفة خاصة، يتألق رفيق بوبكر بأدائه لشخصية كريم وينقل بمهارة تضاريسها العاطفية والاجتماعية.

يتيح الفيلم للمشاهدين فرصة للاستمتاع بكوميديا اجتماعية مثيرة تحمل رسائل معينة حول الأمل والطموح وتحقيق الأحلام، إذا كنت من محبي الأفلام التي تجمع بين الفكاهة والعمق الإنساني، فإن هذا الفيلم سيكون اختيارًا رائعًا بالنسبة لك. لذا، لا تتردد في مشاهدته والاستمتاع بالرحلة السينمائية الرائعة التي يقدمها.

فريق التمثيل في فيلم “هوليوود سمايل” بفضل مواهبهم الاستثنائية، رفيق بوبكر قدم أداءً رائعًا في دور “كريم”، حيث نجح في نقلنا من الضحك إلى البكاء خلال مغامرات شخصيته، بجانبه أضافت سكينة درابيل لمسة من الفكاهة والجاذبية كـ”زينب”، في حين أبهرتنا رجاء لطيفين بأدائها المذهل في دور “نكافة”.

المخرج علي طاهري، المعروف بموهبته في تصوير الحياة اليومية في المغرب بروح الفكاهة والحساسية، يبرز في هذا الفيلم الرائع في السينما الوطنية، يتميز الفيلم بحوارات حادة وفكاهة دقيقة ومشاهد مؤثرة، مما يخلق كوميديا اجتماعية مليئة بالجاذبية، حيث يقدم رسائل إيجابية حول الصداقة والإصرار والرغبة في التغيير، ويفعل ذلك في سياق مغربي معاصر، يقدم تجربة مسلية ومثيرة يمكن مشاركتها مع العائلة أو الأصدقاء.

من الناحية السلبية، يمكن أن يشعر بعض المشاهدين بأن بعض الأحداث في الفيلم تأتي على نحو متوقع وقد تكون هناك بعض العناصر النمطية في القصة، ومع ذلك، فإن توازن الفيلم بين الكوميديا والدراما يجعله تجربة مشاهدة ممتعة ومثيرة.

إن العمل يستحق الاهتمام بفضل أداءات ممثليه المذهلة وإخراجه المتقن، ويقدم تجربة سينمائية مميزة تجمع بين الكوميديا والدراما بطريقة ممتازة، إنه فيلم يستحق المشاهدة والتفكير في معانيه العميقة.

الفيلم هو إنتاج سينمائي ممتع وقوي وجدير بالمشاهدة، يتميز بأداءات تمثيلية مذهلة ورسائل مؤثرة، على الرغم من وجود بعض العيوب المحتملة في السيناريو، إلا أن الفيلم يظل تحفة سينمائية تستحق الاهتمام والتقدير.

المخرج قدم مجموعة متنوعة من المسلسلات والسيتكومات والأفلام التلفزيونية التي حققت نجاحًا كبيرًا في عالم الفن التلفزيوني، يتميز أسلوبه في الإخراج بالاهتمام بالتفاصيل وتوجيه انتباه المشاهدين إلى جوانب مهمة، واستخدم الطاهري عناصر الإثارة والتشويق بشكل متقن، حيث قدم قصة مشوقة تجمع بين الجريمة والغموض، وصورة جميلة للثقافة المغربية والعائلة المغربية التقليدية.

يُذكر أن الطاهري يتميز بقدرته على تقديم الكوميديا بشكل طريف ومسلي، ويمتاز بمهارته في توجيه الممثلين ليجعلوا أدوارهم مليئة بالحياة، وقدم للجمهور تجربة كوميدية ممتعة مشابهة لأعمال “هوليوود سمايل”.