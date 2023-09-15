ميريام فارس تسجّل أقوى دخول في الإحصاءات اللبنانية الرسمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال ديو “الساحل الشمالي” الذي جمع ملكة المسرح ميريام فارس بالفنان المصري محمد منير يحصد النجاحات وهو تصدر حالياً قائمة سباق الأغنيات العشرين الأكثر استماعًا عبر الإذاعات اللبنانية وفق الاحصاءات اللبنانية الرسمية.

ديو “الساحل الشمالي” من كلمات والحان وتوزيع محمد رحيم وحقق النجاح الباهر بعد تخطيه عتبة 8 مليون مشاهدة عبر تطبيق «يوتيوب» في غضون شهر من طرحه في الأسواق.

على صعيد آخر، وعلى عادتها السنوية بتقديم حفل خيري لاحدى الجمعيات الانسانية، تحيي ميريام فارس يوم السبت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في “كازينو لبنان” حفلاً غنائياً خيرياً لصالح جمعية “كيدز فورست” التي تعنى بأطفال مرضى السرطان، وستقدم مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة مع استعراض فني مميز.