مي عز الدين تنشر صورة من داخل منزلها الذي يُشبه القصور… اناقته تفوق الخيال! – شاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 03:54 صباحاً - خلال نظرة سريعة على منزل مي عز الدين، نلاحظ أن النجمة المصرية مثلها مثل الكثير من النجمات اللواتي تستهويهنّ حياة البذخ والرفاهية.

غرفة نوم مي لا تخلو من الرومانسية

لاحظنا أن المكان المفضل لـ مي عز الدين في المنزل هو غرفة النوم التي تحرص على التقاط صور “السيلفي” في داخلها، حتى أصبح الجمهور يحفظ تفاصيل غرفتها المليئة بالدمى، إذ تبدو الأجواء فيها طفولية ولا تخلو من الرومانسية أبداً.

غرفة جلوس بنفسجية

لعشاق غرف جلوس باللون البنفسجي يمكن ملاحظة الغرفة الخاصة بالنجمة مي عز الدين والتي يسودها طراز راقٍ، والتي تحتوي على ديكور وأثاث غاية في الفخامة، يبرز في وجود شمعدان باللون الأسود.

غرفة جلوس ثانية باللون الأبيض

يحتوي منزل مي عز الدين على غرفة جلوس ثانية يطغى عليها اللون الأبيض، وهو لون ناصع ونقي، يبعث الراحة والأمل والتفاؤل، ويمتلك خاصية انعكاس جميع الألوان والتقاط الضوء. كما أنه مثالي لزيادة الإيحاء بأن مساحة المكان أكبر من الواقع. هذا اللون مثالي للمنازل العصرية، ويبدو أن مي عز الدين خصصت هذه الغرفة بهذا اللون لتكون لها مكان للراحة بعد يوم تصوير طويل.

جدران لافتة وأسقف عصرية

يتميّز الديكور بجدران تزدان بتصاميم جبسية، تمّت تغطية بعضها بورق جدران، أما الأسقف فهي مدهونة بأسلوب عصري.

آخر أعمال مي عز الدين

وكانت آخر مشاركات الفنانة المصرية مي عز الدين في رمضان 2023 من خلال “مسلسل سوق الكانتو“.

تدور أحداث سوق الكانتو حول طه القماش وعائلته صاحبة المكانة الكبيرة في سوق القماش، والتي يحتوى ماضيها على أسرار تؤثر في علاقتها بالشخصيات الأخرى في السوق، وتخلق عداوات في بعض الأحيان، بالإضافة إلى راوية ذات الأصول اليونانية، التي تقودها الظروف إلى لقاء طه في السوق، وكيفية تطور العلاقة بينهما.

مسلسل “سوق الكانتو” بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، عبد العزيز مخيون، شيرين، مها نصار ومحمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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