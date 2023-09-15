نادين لبكي توجه الشكر لإدارة مهرجان تورنتو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت المخرجة اللبنانية العالمية نادين لبكي الشكر والتحية لإدارة مهرجان تورنتو السينمائي، وذلك بعد مشاركتها كعضو لجنة تحكيم بفعاليات المهرجان وسط نخبة من صناع السينما حول العالم.

ونشرت "نادين" صورا التقطتها خلال الفعاليات عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "أعزائي بمهرجان تورنتو، شكرًا على الحب، الإلهام، الجماهير الفريدة من نوعها، المناقشات المذهلة، الأصدقاء الجدد، الصحبة العظيمة، شكرًا لزملائي بلجنة التحكيم، أراكم قريبًا في مغامرة جديدة".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها المخرجة نادين لبكي كعضو لجنة تحكيم بمهرجان تورنتو السينمائي، ولكنها شاركت لأول مرة بفيلمها (وهلأ لوين؟) عام 2011 وفازت وقتها بجائزة "اختيار الجمهور".

وتحتفي إدارة مهرجان تورنتو السينمائي هذا العام بالسينما العربية حيث يشارك 9 أفلام ما بين العروض الأولى وأفلام تم عرضها من قبل بمهرجان كان السينمائي الدولي.

يذكر أن المخرجة نادين لبكي هي أول مخرجة عربية ترشح لجائزة بافتا البريطانية عن فيلم "كفرناحوم" عام 2019.