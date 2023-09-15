شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنان محمد مهران وتشييع جثمانه من مسجد عمرو بن العاص بعد صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان محمد مهران، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وفاة والده قائلا: "توفي إلى رحمة الله والدي جمال محمود مهران، وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص، والعزاء بدار مناسبات مسجد الرواس بعد صلاة المغرب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".



منشور محمد مهران

وعلي صعيد آخر، كشف مؤخرا الفنان محمد مهران أنه حين تم التواصل معه بخصوص تقديم 3 مشاهد يشارك فيهم مع الفنان عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام"، ووافق على الفور بدون تفكير، لأنه لو عُرض عليه مشهد واحد يؤديه أمام "الزعيم" لن يرفض وسيوافق من شدة حبه للفنان الكبير، لافتًا إلى أن مسرحية "قهوة سادة" للمخرج خالد جلال، كانت سببًا في تخريج العديد من نجوم الفن.

وأضاف محمد مهران خلال حلوله ضيفا على برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أنه سيتم طرح مسلسل "رمضان كريم" في جزئه الثاني بشهر رمضان المقبل، مع أحمد السبكي، مؤكدًا أن سفره خارج مصر لحضور وتقديم عروض مسرحية أفاده كثيرًا في رحلته الفنية، خاصةً في طرق الأداء الجديدة، في ضوء قابليته للتعلم باستمرار.