شكرا لقرائتكم خبر عن حازم شبل: مهرجان المسرح التجريبي بالنسبة لى رحلة عشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال مهندس الديكور المسرحي حازم شبل بعد تكريمه بالدورة الثلاثين بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، "مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يمثل لي عمر كبير ، فقد شاركت فيه منذ الدورة الأولي له من أكثر من ثلاثون عاماً ، بالتحديد عام 88 ، وكان يشارك حينها بالمهرجان عروضاً جيدة للغاية وكانت تعرض في قبة الغوري بمنطقة الحسين ، وبعد ذلك أصبحت أصمم ديكورات حفلي الإفتتاح والختام للمهرجان حتي عام 2009 وتوقفت بسبب سفري للبعثة بأمريكا" .

وتابع شبل، رحلة المهرجان هي رحلة طويلة ، رحلة عشق ، وعندما أبلغوني أنني سأكرم في تلك الدورة أنتابني شعور غريب ، " أتخضيت " ، فقد كرم أمام عيني خلال كل الدورات السابقة ولم يخطر في بالي يوماً أنني سأكون واحداً منهم ، فكان مايشغل بالي دائماً إما حصولي علي جائزة أو منصب ، لكن لم يخطر في بالي التكريم ، وأول ماخطر علي بالي بعد إبلاغي بالتكريم سؤال " هل هكذا أنهيت رحلتي " لأنني سأكرم من جهة كبيرة ومن أهم مهرجان مسرحي في بلدي ومن وزارة الثقافة ، فالتكريم هو شرف كبير لي .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في تقديم ومناقشة العروض المسرحية التجريبية حول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الجماعات المهتمة بالمسرح، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية باختلاف وتفرد الأعمال التجريبية واختبارها وتذوقها، الى جانب إتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية وتبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم.