فخم بحمام سباحة… محمد رمضان يستعرض منزله في السعودية: اللهم اجعلني خير جار | شاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 05:48 صباحاً - كشف الفنان محمد رمضان عن استلام منزله الجديد في الرياض بالمملكة العربية السعودية بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام“.

منزل محمد رمضان الجديد

وأوضح “رمضان” بمقطع الفيديو استلامه منزله بالرياض واستعرض تفاصيله بالتجول بالمنزل وعلق قائلًا: “الحمد لله امبارح وفي وقت قياسي استلمت بيتي في البلد الأقرب إلى قلبي المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض”.

ووجه الشكر التحية للشعب والحكومة السعودية قائلًا: “اللهم بارك هذه الأرض المباركة واحفظ ملكها وسمو ولي عهدها وحكومتها وشعبها الغالي واجعلني خير جار، ثقة في الله نجاح”.

منزل محمد رمضان في السعودية

منزل محمد رمضان في السعودية

منزل محمد رمضان في السعودية

منزل محمد رمضان في السعودية

محمد رمضان في السعودية

وكشف “رمضان” خلال الأيام القليلة الماضية عن تواجد بأحد الاستوديوهات في الرياض حيث ظهر وهو يعمل على عدد من التراكات الغنائية الجديد وعلق قائلًا: “من ستوديو مرواس يتم الآن تصنيع أول صواريخ عربية عابرة للقارات من أرض الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى كافة بقاع الأرض، صناعة عربية، ثقة في الله نجاح”.

فيلم ع الزيرو

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان كان عرض فيلم ع الزيرو خلال موسم الصيف السينمائي.

يشارك في بطولة فيلم “ع الزيرو” بجانب الفنان محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

فيلم هارلي

يُذكر أن عرض مؤخرًا للفنان محمد رمضان “فيلم هارلي” في موسم عيد الفطر، وحقق نجاحا في دور العرض السينمائية.

الفيلم من بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك.

مسلسل جعفر العمدة 2

من جهة أخرى يستعد محمد رمضان لتصوير مسلسل جعفر العمدة 2 لعرضه في موسم رمضان 2024.

ويأتي هذا الفيلم، بعد سلسلة نجاحات لمحمد رمضان سواء في الدراما بمسلسل «جعفر العمدة» أو في السينما بفيلم «هارلي».

والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، ومن بينهم جومانا مراد، إسلام إبراهيم، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج ماندو العدل.

الخليج 365

الخليج 365

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